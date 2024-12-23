Трамп призначив власника клуба НБА послом в Італії

Власник Х'юстон Рокетс Тілман Фертітта спробує себе в дипломатії після того, як новообраний президент США Дональд Трамп призначив його послом в Італії.

Про це повідомляє BasketNews.

"Тілман – успішний бізнесмен, який заснував і побудував одну з провідних компаній у сфері розваг та нерухомості в нашій країні, в якій працює близько 50 000 американців. Він має багаторічну історію віддачі суспільству через численні філантропічні ініціативи, які включають дитячі благодійні фонди", – написав Трамп.

Фертiтта зробив щедрі пожертви Трампу під час виборів 2024 року, в тому числі 487 300 доларів "Комітету Трампа 47".

Тілман Фертiтта також є головою і головним виконавчим директором Fertitta Entertainment. Він створив велике портфоліо брендів у сфері ресторанного та готельного бізнесу.

У 2017 році Фертiтта купив Х'юстон Рокетс за 2,2 мільярда. Поточні статки 67-річного бізнесмена оцінюються в 10,4 мільярда.

На даний момент Х'юстон займає третє місце у таблиці Західної конференції, вигравши 19 з 28 матчів.

Нагадаємо, що минулої ночі Рокетс на виїзді обіграли Торонто завдяки 27 очкам Діллона Брукса.