Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Трамп призначив власника клуба НБА послом в Італії

Олексій Погорелов — 23 грудня 2024, 15:02
Трамп призначив власника клуба НБА послом в Італії
Тільман Фертітта
BasketNews

Власник Х'юстон Рокетс Тілман Фертітта спробує себе в дипломатії після того, як новообраний президент США Дональд Трамп призначив його послом в Італії.

Про це повідомляє BasketNews.

"Тілман – успішний бізнесмен, який заснував і побудував одну з провідних компаній у сфері розваг та нерухомості в нашій країні, в якій працює близько 50 000 американців.

Він має багаторічну історію віддачі суспільству через численні філантропічні ініціативи, які включають дитячі благодійні фонди", – написав Трамп.

Читайте також :
Переможець конкурсу данків виступив у G-Лізі у незвичайній ролі, сподіваючись повернутися в НБА

Фертiтта зробив щедрі пожертви Трампу під час виборів 2024 року, в тому числі 487 300 доларів "Комітету Трампа 47".

Тілман Фертiтта також є головою і головним виконавчим директором Fertitta Entertainment. Він створив велике портфоліо брендів у сфері ресторанного та готельного бізнесу.

У 2017 році Фертiтта купив Х'юстон Рокетс за 2,2 мільярда. Поточні статки 67-річного бізнесмена оцінюються в 10,4 мільярда.

На даний момент Х'юстон займає третє місце у таблиці Західної конференції, вигравши 19 з 28 матчів.

Нагадаємо, що минулої ночі Рокетс на виїзді обіграли Торонто завдяки 27 очкам Діллона Брукса.

Дональд Трамп Х'юстон Рокетс НБА

Х'юстон Рокетс

Оклахома здолала Г'юстон та стала другим фіналістом Кубку НБА
Сакраменто без Леня програв Мемфісу, Голден Стейт переграв Г'юстон у регулярному чемпіонаті НБА
Визначилися всі учасники плейоф Кубку НБА
Наставники Клівленда та Х'юстона визнані найкращими тренерами НБА за підсумками жовтня-листопада
Центровий Рокетс та лідер Нікс: НБА назвала найкращих гравців 6 тижня сезону-2024/25

Останні новини