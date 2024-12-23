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Переможець конкурсу данків виступив у G-Лізі у незвичайній ролі, сподіваючись повернутися в НБА

Олексій Погорелов — 23 грудня 2024, 14:39
Переможець конкурсу данків виступив у G-Лізі у незвичайній ролі, сподіваючись повернутися в НБА
Джон Волл
НБА

Перший пік драфту 2010 року Джон Волл став учасником G League Winter Showcase, але в доволі незвичній для себе ролі.

Про це повідомляє сайт НБА.

За інформацією джерела, 34-річний баскетболіст приєднався до команди коментаторів у якості аналітика.

Цікаво, що рік тому він також брав участь у G League Winter Showcase, але тоді Джон виходив на майданчик перед матчами, щоб розім'ятися разом із командами.

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В обох випадках Волл робив це з єдиною метою – повернутися в НБА, де він востаннє грав 14 січня 2023 року у складі Лос-Анджелес Кліпперс.

Повідомляється, що його поява в якості аналітика була одноразовою акцією. Волл хоче отримати ще один шанс зіграти в НБА, після чого він планує завершити кар'єру.

"Це б означало цілий світ для мене. Ви хочете піти на своїх умовах. Я хочу закінчити так, як я хочу. Якщо я зіграю свою останню гру, я хочу піти з майданчика так, як я хочу", – сказав Волл.

Нагадаємо, що Джон Волл є переможцем конкурсу данків 2014 року.

Він п'ять разів їздив на Матч усіх зірок, по одному разу потрапляв до третьої символічної збірної сезону (2017) та другої символічної захисної збірної (2015).

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