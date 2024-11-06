Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Власник Далласа К'юбан: Вітаю Трампа та Ілона Маска

Станіслав Лисак — 6 листопада 2024, 09:52
Власник Далласа К'юбан: Вітаю Трампа та Ілона Маска
Getty Images

Власник клубу НБА Даллас Маверікс Марк Кьюбан привітав кандидата від республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році.

Відповідний пост бізнесмен зробив у соцмережі X (колишній Twitter).

"Вітаю Трампа, ви перемогли чесно та справедливо. Також вітаю Ілона Маска", – написав К'юбан.

Нещодавно Трамп оголосив себе 47-м президентом США за результатами виборів до остаточного підрахунку голосів.

На результати виборів також відреагував боксер та блогер Джейк Пол, який заявив, що перемога Трампа означає перемогу правди в Америці.

Зазначимо, що Марк К'юбан є підприємцем, мільярдером, телеведучим. Власником команди НБА Даллас Маверікс бізнесмен став у 2000 році, коли придбав контрольний пакет акцій клубу за 285 мільйонів доларів.

NBA Дональд Трамп Ілон Маск Даллас Маверікс Марк К'юбан

Даллас Маверікс

Даллас обіграв Орландо, Нью-Орлеан поступився Атланті в регулярному чемпіонаті НБА
Лень допоміг Сакраменто обіграти Юту Михайлюка в регулярному чемпіонаті НБА
Лень набрав очки, перемоги Далласа та Оклахоми: результати матчів НБА
Букмекери зробили прогноз на сезон НБА
Непередбачувані Лейкерс, хід від Далласа, перспективи Леня та Михайлюка: прев'ю Західної конференції НБА

Останні новини