Власник Далласа К'юбан: Вітаю Трампа та Ілона Маска

Власник клубу НБА Даллас Маверікс Марк Кьюбан привітав кандидата від республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році.

Відповідний пост бізнесмен зробив у соцмережі X (колишній Twitter).

"Вітаю Трампа, ви перемогли чесно та справедливо. Також вітаю Ілона Маска", – написав К'юбан.

Нещодавно Трамп оголосив себе 47-м президентом США за результатами виборів до остаточного підрахунку голосів.

На результати виборів також відреагував боксер та блогер Джейк Пол, який заявив, що перемога Трампа означає перемогу правди в Америці.

Зазначимо, що Марк К'юбан є підприємцем, мільярдером, телеведучим. Власником команди НБА Даллас Маверікс бізнесмен став у 2000 році, коли придбав контрольний пакет акцій клубу за 285 мільйонів доларів.