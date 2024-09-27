Форвард молодіжної збірної України продовжить кар'єру у США

Форвард молодіжної збірної України з баскетболу продовжить кар'єру за коледж Indian Hills Community зі штату Айова.

Про це повідомила ФБУ. Профіль гравця з'явився і на сайті баскетбольної команди.

Минулого сезону 20-річний Семерич грав за Монако U-21 та став віцечемпіоном турніру дублерів у Франції. У 35 матчах у середньому за 16.3 хвилини на майданчику Владислав набирав 6,2 очка та 4,3 підбирання.

В України Владислав грав за Черкаські Мавпи. Після початку повномасштабної війни виїхав до Іспанії і займався у молодіжній команді Тенерифе.

Нова команда українця виступає у лізі NJCAA (Національна молодіжна атлетична асоціаціція коледжів).