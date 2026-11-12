Харківські Соколи здолали Рівне, Волинь зазнала поразки від Київ-Баскет у Суперлізі

У четвер, 12 листопада, відбулися два матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу – Суперліги сезону-2026/27.

У першому протистоянні ігрового дня Харківські Соколи впоралися з БК Рівне, який наразі посідає друге місце у турнірній таблиці. Перші дві чверті харків'яни закрили на свою користь – 29:20, 20:17.

Утім, вже у наступній 10-хвилинці рівняни почали створювати проблеми для підопічних Дмитра Забірченка – 23:22 на користь гостей.

Заключна частина зустрічі мусила вирішити долю матчу, проте команда Дениса Спиридинова не змогла здійснити камбек (15:15), і в підсумку Харківські Соколи взяли реванш після того, як поступилися рівненському колективу на старті сезону.

Найрезультативнішим гравцем став Денис Клевзуник, який заробив своїми діями 20 очок та зробив 7 підбирань.

Натомість у заключному протистоянні дня Волинь зазнала поразки від Київ-Баскет, поступившись у перших трьох чвертях матчу. Лише в останній 10-хвилинці столичний колектив поступився, але це не врятувало команду Нікіти Воєводи від поразки.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

12 листопада

Харківські Соколи – Рівне – 86:75 (29:20, 20:17, 22:23, 15:15)

Київ-Баскет – Волинь – 83:68 (23:23, 26:19, 23:15, 13:15)

Нагадаємо, що у попередніх матчах української першості Дніпро переграло Ніко-Баскет, а Рівне втримало перемогу над Прикарпаттям-Говерлою.