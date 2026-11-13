Рівне здолало Київ-Баскет в овертаймі, Ніко-Баскет здобув розгромну перемогу над Черкаськими Мавпами у найрезультативнішому матчі сезону в Суперлізі

У п'ятницю, 13 листопада, відбулася низка матчів регулярного чемпіонату України з баскетболу – Суперліги сезону-2026/27.

Розпочався ігровий день з вольової перемоги Харківських Соколів над БК Волинь. Перші три чверті харківський колектив закрив із солідною перевагою – 23:19, 19:6, 17:12.

Утім, у заключній частині зустрічі підопічним Нікіти Воєводи майже вдалося здійснити шалений камбек 33:12. Гостям не вистачило лише одного очка, аби перевести гру в овертайм.

Героєм матчу став Андрій Хохоник, який набрав за Соколів 11 очок та віддав 9 передач.

Натомість у матчі між БК Рівне та Київ-Баскетом все ж таки арбітр вимушений був оголосити овертайм. Команди грали на рівних майже протягом всього поєдинку.

Першу чверть рівненський колектив виграв завдяки мінімальній перевазі у два очки (16:14). Другу 10-хвилинку команді Михайла Переверзія вдалося завершити для себе позитивно вже завдяки одному очку.

Столична команда відповіла перемогами у наступних двох чвертях (12:11, 19:17), завдяки чому гру вдалося перевести у додатковий період, за підсумками якого БК Рівне все ж вдалося втримати перемогу.

Додамо, що це 8 перемога для БК Рівне у поточному сезоні. Найбільше очок у цьому матчі здобув Дмитро Тимощук (16).

Ніко-Баскет взяв реванш у Черкаських Мавп за поразку на старті чемпіонату, провівши найрезультативніший матч у сезоні. Зустріч завершилася з рахунком 106:75.

Миколаївський колектив у першій чверті перестріляв суперника з дальньої дистанції та надалі лише нарощував перевагу, не залишивши Черкаським Мавпам шансів переламати хід гри.

Найрезультативнішим гравцем матчу став американський легіонер Джаміра Сімпсон, в активі якого 30 очок та 8 підбирань.

Зазначимо, що цього сезону в матчі за участю Ніко-Баскету вже фіксували понад 100 набраних очок: щоправда, тоді миколаївський колектив зазнав поразки в грі з Київ-Баскетом (70:100).

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

13 листопада

Харківські Соколи — Волинь 71:70 (23:19, 19:6, 17:12, 12:33)

Харківські Соколи: Сушкін 13 очок + 5 підбирань + 4 передачі, Романиця 12 + 12 підбирань, Клевзуник 8 + 4 підбирання, Клебан 11 + 5 підбирань, Хохоник 11 + 9 передач — старт; Соловйов 2 + 6 підбирань, Ліщина 9 + 5 підбирань, Сандул 5 + 4 підбирання, Безима 0 + 3 підбирання.

Волинь: Кабанов 18 очок, Король 18 + 8 підбирань, Нікітін 19 + 6 підбирань, Клімов 8 + 6 підбирань + 3 передачі, Товкач 2 + 5 підбирань — старт; Ловінгс 4 + 7 підбирань + 8 передач, Третяк 0, Твітт 1, Троцик 0, Тимощук 0, Панасюк 0.

Київ-Баскет – Рівне – 72:82 ОТ (14:16, 21:22, 12:11, 19:17, 6:16)

Київ-Баскет: Кабацюра 27 + 8 підбирань, Мей 18 + 10 підбирань + 7 передач + 5 перехоплення, Кларді 11, Хант 3 + 9 підбирань, Бутко 4 – старт; Лихой 4, Пирогов 2, Марків 2, Колаволе 1, Холод 0, Маліч 0

Рівне: Поносов 18, Триколенко 18 + 6 підбирань, Джейкобс 17 + 9 підбирань, Тимощук 16 + 9 підбирань + 7 передач, Бенсон 11 + 13 підбирань – старт; Шептицький 2, Рябой 0, Петров 0

Черкаські Мавпи — Ніко-Баскет 75:106 (24:28, 13:30, 16:27, 22:21)

Черкаські Мавпи: Теллі (8 + 4 підбирання + 2 передачі), Марченко (10 + 3 підбирання), Толмачов (8 + 8 підбирань), Голенков (3 + 3 підбирання + 4 передачі), Верещака (8 + 3 підбирання) — старт; Фесун (3 + 2 підбирання), Упир (6 + 2 підбирання + 2 передачі), Коровяков (8 + 2 підбирання + 4 передачі), Слек (17 + 6 підбирань), Андрущенко (0), Войденко (2), Комагум (2 + 4 підбирання).

Ніко-Баскет: Сімпсон (30 + 8 підбирань + 2 передачі), Лук'ян (9 + 3 підбирання + 6 передач), Карпюк (8 + 11 підбирань + 3 передачі), Водолазький (2 + 3 підбирання), Сафонов (15 + 3 + 4 підбирання) — старт; Мартін (27 + 5 підбирань + 4 передачі), Бешетя (1 + 5 підбирань), Рижков (4 + 3 підбирання).

Нагадаємо, що у попередніх матчах української першості Харківські Соколи здолали Рівне, а Волинь зазнала поразки від Київ-Баскет.