Дніпро розташувався на останній сходинці в групі Кубку Європи ФІБА

БК Дніпро посідає останнє місце в групі D Кубку Європи ФІБА після двох зіграних турів.

У стартовому турі дніпряни розгромно поступилися польському Анвілу, а у другому раунді змагань не зуміли подужати португальський Спортинг.

Наразі Дніпро має 2 очки та різницю забитих м'ячів 128:182. Очолює групу D італійський клуб Сассарі, який здобув 2 перемоги у 2 матчах.

Турнірна таблиця групи D Кубку Європи ФІБА

Наступний поєдинок дніпряни проведуть знову проти Спортинга. Зустріч відбудеться в п'ятницю, 18 жовтня. Початок – о 21:30 за київським часом. З лідером квартету Сассарі підопічні Володимира Коваля зіграють у вівторок, 22 жовтня.

Розклад матчів БК Дніпро в Кубку Європи ФІБА

18 жовтня, 21:30. Спортинг – Дніпро

22 жовтня, 21:30. Сассарі – Дніпро

24 жовтня, 21:30. Дніпро – Сассарі

30 жовтня, 19:00. Дніпро – Анвіл