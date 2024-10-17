Дніпро розташувався на останній сходинці в групі Кубку Європи ФІБА
Федерація баскетболу України
БК Дніпро посідає останнє місце в групі D Кубку Європи ФІБА після двох зіграних турів.
У стартовому турі дніпряни розгромно поступилися польському Анвілу, а у другому раунді змагань не зуміли подужати португальський Спортинг.
Наразі Дніпро має 2 очки та різницю забитих м'ячів 128:182. Очолює групу D італійський клуб Сассарі, який здобув 2 перемоги у 2 матчах.
Наступний поєдинок дніпряни проведуть знову проти Спортинга. Зустріч відбудеться в п'ятницю, 18 жовтня. Початок – о 21:30 за київським часом. З лідером квартету Сассарі підопічні Володимира Коваля зіграють у вівторок, 22 жовтня.
Розклад матчів БК Дніпро в Кубку Європи ФІБА
18 жовтня, 21:30. Спортинг – Дніпро
22 жовтня, 21:30. Сассарі – Дніпро
24 жовтня, 21:30. Дніпро – Сассарі
30 жовтня, 19:00. Дніпро – Анвіл