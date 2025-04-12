Повторення минулого бронзового фіналу: визначилися фіналісти плейоф Вищої ліги

Сьогодні, 12 квітня, в межах Фіналу шести Вищої ліги України з баскетболу відбулися півфінальні матчі, за підсумками яких визначилися фіналісти плейоф.

У першому протистоянні Харківські Соколи у клатчі вирвали перемогу над Хмельницьким з рахунком 79:76. Колектив з Харкова став першим учасником фінальної серії.

Пізніше до нього доєднався Ніко-Баскет, який з трохи більшим рахунком обіграв Самбір.

Таким чином, у фіналі зійдуться Харківські Соколи та Ніко-Баскет, що стане повторенням минулорічного бронзового фіналу. Хмельницький та Самбір посперечаються за бронзові медалі змагань.

Фінал шести Вищої ліги України з баскетболу

півфінал, 12 квітня

Харківські Соколи – Хмельницький 79:76 (19:18, 23:22, 19:21, 18:15)

Самбір – Ніко-Баскет 75:84 (15:22, 21:18, 17:14, 22:30)

Матчі, які закриватимуть сезон Вищої ліги, відбудуться завтра, 13 квітня.

Спочатку о 12:00 пройде матч за третє місце, після чого о 15:00 будуть розіграні золоті медалі. Обидва поєдинки прийматиме столичний ПС "Венето".

Нагадаємо, що капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова потрапила до першої символічної збірної Євроліги сезону-2024/25.