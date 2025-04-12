Ягупова – у першій символічній збірній сезону Євроліги-2024/25

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова увійшла до першої символічної збірної сезону Євроліги-2024/25.

Про це було оголошено в соцмережах Євроліги.

33-річна українка, яка представляє іспанську Валенсію, набирала в середньому за матч 11,3 очка, 3,4 підбирання та 3,7 передачі.

Окрім Ягупової в першій символічній збірній опинилися Габбі Вільямс (Фенербахче), Марія Конде (УСК), Іліана Рупер (Мерсін) та Емма Мессеман, яку визнали MVP (вдруге поспіль).

Також варто зазначити, що Аліна отримала нагороду від Євроліги за найкращий момент року. Українка відзначилася баззер бітером у матчі проти чеського УСК з Праги.

Своїми виступами Ягупова допомогла іспанському клубу вперше в історії дійти до півфіналу сезону. Проте там Валенсія програла турецькому Мерсіну.

У матчі за третє місце Ягупова зіграє проти своєї колишньої команди, Фенербахче, у складі якого Аліна виграла Євролігу в сезоні-2022/23, а також двічі визнавалася найціннішою гравчинею кампанії. Цей поєдинок відбудеться завтра, 13 квітня, о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що свінгмен Юти Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в НБА.