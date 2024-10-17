Колишні зірки НБА планують стати міноритарними власниками команди НФЛ

Колишні зіркові баскетболісти Вінс Картер та Трейсі Макгрейді планують придбати акції клубу Національної футбольної ліги Баффало Біллс.

Про це пише видання Sportico.

Джерело повідомляє, що їхнім компаньйоном стане колишній форвард збірної США з європейського футболу Джозі Алтідор, відомий за виступами у складі Вільярреала, АЗ та Сандерленда.

Картер та Макгрейді на двох мають 15 викликів на Матч зірок НБА. Вінс вигравав конкурс слем-данків та золото Олімпіади-2000, а Трейсі за підсумками чемпіонату-2003/2004 став найкращим скорером асоціації.

Раніше цього року керівництво Біллс найняли аналітичну компаніюдля вивчення продажу неконтрольного пакету акцій, який, як повідомлялося, становить близько 25 відсотків.

Баффало з 2000 до 2016 року не виходив до плейоф, але останні 7 сезонів команда регулярно відбирається у постсезон.

Нагадаємо, що легендарний Том Бреді придбав невелику частку акцій Лас-Вегас Рейдерс.