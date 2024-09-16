Стало відомо, чому власники Селтікс хочуть продати клуб

Власники Бостон Селтікс хочуть продати франшизу через великі зарплати лідерів у наступних сезонах.

Про це пише The New York Post.

За останній рік "кельти" продовжили контракт із Джейленом Брауном (303,7 мільйона доларів) і Джейсоном Тейтумом (313,9 мільйона). Вони стали першими гравцями за всю історію ліги із загальними контрактами на 300+ млн доларів.

Стартовий склад Бостона є найдорожчим у НБА. І сімейство Гроусбек, яке володіє Селтікс, вважає, що з цієї причини продати франшизу буде набагато складніше. У 2002 році покупка команди обійшлася Віку Грусбеку в 360 млн доларів.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Бостон став чемпіоном НБА вперше за 16 років.