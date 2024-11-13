19 очок Санона не допомогли його клубу здобути перемогу в матчі Ліги чемпіонів

У матчі баскетбольної Ліги чемпіонів латвійський ВЕФ з гравцями збірної України Іссуфом Саноном та В'ячеславом Бобровим на виїзді зіграв проти грецького АЕКа.

Матч завершився перемогою афінського клубу з рахунком 80:70.

Санон провів вдалий матч, набравши 19 очок. Він став найрезультативнішим гравцем зустрічі.

Захисник відіграв 32 хвилини, влучив 7/12 двоочкові, 1/6 триочкові, 2/3 штрафні), зібрав 7 підбирань, віддав 4 передачі, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 2 втратах та 2 фолах. Рейтинг ефективності "+19". Показник плюс-мінус із ним на паркеті "-7".

В'ячеслав Бобров провів на паркеті 28 хвилин, набрав 6 очок (3/6 двоочкові, 0/2 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 1 передачі, зробив 3 перехоплення при 2 втратах та 2 фолах. Рейтинг ефективності "+4". Показник плюс-мінус із ним на паркеті "-13".

Нагадаємо, що обидва гравці ВЕФа викликані до лав збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2025.