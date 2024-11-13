Збірна України оголосила розширений склад на матчі відбору на Євробаскет-2025

Тренерський штаб збірної України оголосив заявку на матчі другого ігрового вікна кваліфікації чемпіонату Європи-2025 проти Ізраїлю.

Про це повідомляє ФБУ.

Два матчі проти Ізраїлю відбудуться 23 та 25 листопада у Ризі. У розширений список "синьо-жовтих" увійшло 16 гравців.

Розширений склад збірної України

Захисники

Ілля Сидоров (Фо-сюр-Мер, Франція), Олександр Ковляр (Літкабеліс, Литва), Віталій Зотов (Йонава, Литва), Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія), Олександр Липовий (Аліканте, Іспанія),

Форварди

Павло Крутоус (Мелілья, Іспанія), Володимир Конєв (Дніпро, Україна), Іван Ткаченко (Міттельдойчер, Німеччина), Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Андрій Войналович (Сабаз, Азербайджан), В’ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Данііл Сипало (Дніпро, Україна), Сергій Павлов (Мелілья, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Валмієра, Латвія), перший тренер Андрій Денік; Артем Пустовий (Ховентуд, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький; Максим Кличко (Монако, Франція).

Нагадаємо, збірна України у двох стартових зустрічах кваліфікації поступилася Словенії (73:87) та Португалії (77:79).

Зазначимо, у фінальний раунд вийдуть три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія). У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.