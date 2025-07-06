Денвер збирається заблокувати перехід свого новачка до Євроліги

Денвер Наггетс не збираються просто так відпускати до Європи свого нового центрового в особі Йонаса Валанчюнаса.

Про це повідомляє Марк Стейн.

Згідно з джерелом, чемпіони НБА 2023 року планують задіяти 33-річного баскетболіста в новому сезоні в ролі запасного центрового, який підмінятиме Ніколу Йокича.

The Nuggets are going ahead with their trade for Jonas Valančiūnas on Sunday and remain determined to keep the veteran big man they hope to install as their backup to Nikola Jokić … despite Valančiūnas’ offer from Greek giants Panathinaikos, league sources tell @TheSteinLine. https://t.co/JV0ClVGcq7 pic.twitter.com/lSro8E0G6R — Marc Stein (@TheSteinLine) July 5, 2025

2 липня Денвер відправив Даріо Шарича у Скараменто в обмін на Валанчюнаса. І спочатку цей трейд порадував Йонаса, який бачив це як перспективу бути частиною контендера.

Але потім 33-річний литовець отримав пропозицію від Панатінаїкоса у вигляді трирічного контракту на 12 мільйонів євро. Це сподобалося Валанчюнасу, оскільки там він матиме більш стабільне майбутнє та більш важливу роль у команді.

У підсумку гравець вирішив залишити НБА заради Євроліги. Вчора, 5 липня, він навіть прилетів до Афін, щоб пройти медогляд та підписати контракт з грецьким клубом.

Проте Йонас не зможе цього зробити, поки він не домовиться з Наггетс про викуп свого дворічного контракту на 20,7 мільйона.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, відбулися перші чотири матчі Літньої ліги НБА-2025.