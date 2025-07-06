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Денвер збирається заблокувати перехід свого новачка до Євроліги

Олексій Погорелов — 6 липня 2025, 11:07
Йонас Валанчюнас
Йонас Валанчюнас
BasketNews

Денвер Наггетс не збираються просто так відпускати до Європи свого нового центрового в особі Йонаса Валанчюнаса.

Про це повідомляє Марк Стейн.

Згідно з джерелом, чемпіони НБА 2023 року планують задіяти 33-річного баскетболіста в новому сезоні в ролі запасного центрового, який підмінятиме Ніколу Йокича.

2 липня Денвер відправив Даріо Шарича у Скараменто в обмін на Валанчюнаса. І спочатку цей трейд порадував Йонаса, який бачив це як перспективу бути частиною контендера.

Але потім 33-річний литовець отримав пропозицію від Панатінаїкоса у вигляді трирічного контракту на 12 мільйонів євро. Це сподобалося Валанчюнасу, оскільки там він матиме більш стабільне майбутнє та більш важливу роль у команді.

У підсумку гравець вирішив залишити НБА заради Євроліги. Вчора, 5 липня, він навіть прилетів до Афін, щоб пройти медогляд та підписати контракт з грецьким клубом.

Проте Йонас не зможе цього зробити, поки він не домовиться з Наггетс про викуп свого дворічного контракту на 20,7 мільйона.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 липня, відбулися перші чотири матчі Літньої ліги НБА-2025.

баскетбол Євроліга Панатінаїкос НБА Денвер Наггетс Йонас Валанчюнас

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