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17 очок Скапінцева допомогли Ріп Сіті Ремікс здобути перемогу в G-лізі

Станіслав Лисак — 21 лютого 2025, 12:58
Дмитро Скапінцев
Дмитро Скапінцев
Федерація баскетболу України

Український центровий Дмитро Скапінцев допоміг Ріп Сіті Ремікс обіграти Саут Бей Лейкерс у межах регулярного чемпіонату G-ліги.

Уродженець Черкас провів на майданчику 32 хвилини, за цей час набрав 17 очок (4/6 двоочкові, 1/2 триочкові, 6/6 штрафні), зібрав 7 підбирань, зробив 1 передачу, 2 перехоплення при 2 втратах та 6 фолах.

Ріп Сіті Ремікс піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці Західної конференції. Нагадаємо, що для виходу в плейоф необхідно потрапити до першої шістки конференції за підсумками регулярного чемпіонату.

Також в ніч з 20 на 21 лютого свій матч у NCAA (Національна асоціація студентського спорту) провів українець Павло Дюзба. Гравець Істерн Вашингтона відіграв 5 хвилин, набрав 2 очки та зробив 2 підбирання. Команда Дзюби програла Нортерн Колорадо з рахунком 76:95.

Напередодні Лос-Анджелес Лейкерс без Олексія Леня здолав Портленд. Перемогу команді принесли неймовірні 40 очок Леброна Джеймса. Зазначимо, що Лука Дончич не взяв участь в матчі через травму.

G-ліга Дмитро Скапінцев Ріп Сіті Ремікс

Дмитро Скапінцев

Скапінцев допоміг Ріп Сіті Ремікс здобути перемогу в G-Лізі
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