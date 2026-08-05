Жіноча збірна України U-18 зазнала поразки від Швейцарії на Євробаскеті-2026

Жіноча збірна України U-18 з баскетболу програла Швейцарії в матчі дивізіону B Євробаскету-2026, який триває у Румунії.

Зустріч завершилася із рахунком 52:73.

Гра розпочалася з успішного дальнього кидка для "синьо-жовтих". Проте підопічним Марії Дубас не вдалось довго побути у статусі лідерок.

Швейцарки швидко відігрались і вийшли вперед, після чого вже не дозволяли себе наздогнати. Фаворитки врешті-решт виграли кожну чверть, здобувши впевнену перемогу.

Найрезультативнішою серед наших гравчинь стала Дар'я Іщук. Вона за гру набрала 19 очок та здійснила 8 підбирань.

Євробаскет U-18

Дивізіон B, 5 серпня

Швейцарія – Україна 73:52 (18:14, 16:9, 17:13, 22:16)

Зазначимо, що для збірної України це була остання гра на груповому етапі. Підопічні Марії Дубас обіграли Норвегію (64:59), після чого поступились Болгарії (68:91) та Ізраїлю (59:80). "Синьо-жовті" фінішували на четвертій сходинці.