Збірна України U-18 програла Болгарії в матчі за 9-16 місця на Євробаскеті-2025
ФБУ
Жіноча збірна України зазнала поразки в першому матчі сітки за 9-16 місця на чемпіонаті Європи U-18 в Дивізіоні В, поступившись команді Болгарії.
Як інформує пресслужба Федерації баскетболу України, Болгарія переграла "синьо-жовтих" з рахунком 70:64.
У складі збірної України найкращою стала Поліна Тупало, в активі якої 28 очок, 8 підбирань, 8 перехоплень та 4 передачі (РЕ 29).
В своєму наступному матчі за 13-16 місця українська збірна протистоятиме команді Румунії, яка сьогодні, 11 червня, програла Люксембургу (68:75).
Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В
Вільнюс, Литва. Матчі за 9-16 місця
Болгарія – Україна 70:64 (12:20, 21:17, 16:11, 21:16)
Раніше став відомий остаточний склад збірної U-20 на чемпіонат Європи.