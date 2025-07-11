Збірна України U-18 програла Болгарії в матчі за 9-16 місця на Євробаскеті-2025

Жіноча збірна України зазнала поразки в першому матчі сітки за 9-16 місця на чемпіонаті Європи U-18 в Дивізіоні В, поступившись команді Болгарії.

Як інформує пресслужба Федерації баскетболу України, Болгарія переграла "синьо-жовтих" з рахунком 70:64.

У складі збірної України найкращою стала Поліна Тупало, в активі якої 28 очок, 8 підбирань, 8 перехоплень та 4 передачі (РЕ 29).

В своєму наступному матчі за 13-16 місця українська збірна протистоятиме команді Румунії, яка сьогодні, 11 червня, програла Люксембургу (68:75).

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В

Вільнюс, Литва. Матчі за 9-16 місця

Болгарія – Україна 70:64 (12:20, 21:17, 16:11, 21:16)

Раніше став відомий остаточний склад збірної U-20 на чемпіонат Європи.