Збірна України з баскетболу: в оптимальному складі за путівкою на Євробаскет

23 листопада збірна України з баскетболу проведе номінально домашній матч 3 туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2025 проти збірної Ізраїлю. Гра пройде у столиці Латвії на майданчику "Рига Арени". На паркеті зійдуться збірні, які на цю мить посідають 2-ге та 4-те місця в турнірній таблиці.

Через два дні, 25 листопада, команди там проведуть повторний матч, де господарем вже виступить збірна Ізраїлю. Команда цієї країни також не може приймати суперників удома через війну з Ліваном та Палестиною.

Тонкощі регламенту

У кваліфікації до Євробаскету-2025 беруть участь 32 команди, розбиті на 8 груп по 4 команди. По три найкращі з них вийдуть у фінальну частину. Але... Разом з усіма у кваліфікаційному турнірі беруть участь чотири команди-господарки майбутнього Євробаскету – збірні Латвії, Кіпру, Польщі та Фінляндії. І в тих групах, де представлені ці команди, відповідно, вийдуть у фінальний турнір по дві найкращі збірні, не рахуючи господарів.

Збірній України у цьому плані пощастило. До Групи А не потрапила жодна команда-господарка Євробаскету. Нашими суперниками, окрім збірної Ізраїлю, є команди Словенії та Португалії. Не брала участі українська збірна і у пре-кваліфікаційних змаганнях завдяки своєму високому рейтингу.

Втім, потрапити до трійки найсильніших – не зайняти останнє місце у групі, здається, теж буде не найлегшим завданням.

Поганий початок

Збірна України, м'яко кажучи, невдало стартувала на нинішньому Євробаскеті. За рейтингом українці слабші і за словенців, і за ізраїльтян, але збірна Португалії потрапила до основного турніру з пре-кваліфікації. І цю команду підопічні Віталія Степановського точно мали обігравати. Але...

У першому ігровому вікні, в лютому 2024 року, португальці проявили себе досить згуртованим колективом, який знає як досягти поставленого завдання. І якщо в дуже напруженому домашньому матчі з Ізраїлем команда поступилася з мінімальним рахунком 70:72, то вже за три дні в Ризі, у грі з українцями, в такій же напруженій кінцівці виявилася сильнішою – 77:79. І ця поразка команди Віталія Степановського може стати визначальною у всьому відбірковому турнірі.

Та й стартували у нинішньому відбірному турнірі українці далеко не найкращим чином, поступившись у Копері збірній Словенії, що називається, "без варіантів" – 73:87.

Як виправляти ситуацію? Набирати очки в іграх із сильнішими опонентами. І, зрозуміло, налаштовуватися на матч-відповідь у Португалії. Але якщо збірна Словенії поки не втрачає очок, впевнено виграючи гру за грою, то команда Ізраїлю ледь не втратила бали в поєдинку з португальцями, та й Словенії програла з різницею в 9 очок (79:88), і виглядає далеко не так впевнено у відбірному турнірі.

"Настрій лише на перемогу"

Свій тренувальний збір перед спареними матчами з командою Ізраїлю українська збірна розпочала 18 листопада. Загалом, до першої гри команда має провести 6 тренувань. Після цього команда матиме змогу провести тренування перед другою грою у Ризі.

Захисник команди Ілля Сидоров зазначає:

"Настрій тільки на перемогу, адже ми зазнали образливої поразки в матчі проти Португалії в першому вікні. Відкладати все на заключне вікно не хочеться, у нас зібрався серйозний склад, усі ключові гравці, окрім тих, хто грає в НБА, всі приїдуть. Налаштовуємось грати обидва матчі на максимум. Ізраїль має сильну збірну із сильними гравцями у складі. Незалежно від того, будуть гравці команд-учасниць Євроліги чи ні, вони мають сильну команду, достатньо якісних гравців із сильного внутрішнього чемпіонату. Точно легко не буде. У розширеному списку є і Мадар, і Соркін. Гадаю, що це будуть основні гравці нашого суперника. Але все залежатиме від того, як ми підійдемо до цих матчів, щоби не відштовхуватися від гри суперника. У нас зібрався один із найсильніших складів після Євробаскету, останнім часом багато гравців пропускали матчі збірної через травми. Наразі всі хлопці виступають у сильних чемпіонатах, мають достатній ігровий час. Буде дуже цікаво подивитися на збірну у цьому складі”.

ФБУ

"Дуже важливо потрапити на сам турнір"

Повернувся до баскетболу загалом, і до збірної, зокрема, після річної паузи через особисті причини Богдан Близнюк, який вже має досвід виступів на Євробаскеті у складі збірної:

"Насамперед, дуже важливо потрапити на сам турнір. На останньому Євробаскеті ми добре розпочали, але результат проти Польщі був не таким, як очікували. Ту гру треба було брати. Зараз у нас більш-менш той самий склад і дуже хочеться знову потрапити на Євробаскет і показати найкращий результат. Ігри з Ізраїлем дуже важливі. Ми всі боротимемося і збираємося вигравати, бо треба перемагати, інших варіантів немає. Тому думаємо лише про перемоги. Як хочеш, красиво чи некрасиво, головне – виграти матчі. Багато молодих хлопців, які стараються: Максим Кличко та Данило Сипало. Вони великі, сильні гравці, молоді, навчаються. Багато нових комбінацій, для мене зокрема. Тому потроху запам'ятовуємо все у перші дні. Але у них є потенціал, головне стабільно все робити щодня та навчатися”.

ФБУ

Постійні учасники Євробаскету

Збірну України можна назвати міцним середняком європейського баскетболу, постійним учасником чемпіонату Європи. Наша команда дебютувала на Євробаскеті-1997 в Іспанії, де посіла 13-те підсумкове місце. Потім команда пропустила турнір 1999 року, а починаючи з 2001-го взяла участь у 8 турнірах із 10. За цей час команда пропустила лише змагання у 2007 та 2009 роках.

Найкращим виступом в історії збірної України став турнір 2013 року у Словенії, де команда дійшла до чвертьфіналу. До речі, завдяки тому успіху українці й дебютували на чемпіонаті світу-2014, де посіли підсумкове 18 місце. На ЧС збірної України більше не було, а на останньому Євробаскеті-2022 команда посіла 12 позицію.

Якщо раніше Євробаскет проходив раз на два роки, то після 2017-го – раз на чотири. Турнір-2022 було перенесено на рік із 2021-го через пандемію коронавірусу.

У будь-якому разі, непотрапляння збірної України на Євробаскет-2025, вперше з 2009 року, після п'яти турнірів поспіль з участю, буде великим ударом для всього вітчизняного баскетболу. Від якого одужати буде вкрай важко.

Букмекери не вірять у наших

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом у парі Україна – Ізраїль номінальних гостей суботнього матчу. Так, у вітчизняних конторах на перемогу збірної України можна поставити з коефіцієнтом 2,56 до 1, тоді як на Ізраїль – 1,49.

У найбільших світових букмекерських конторах середня ставка на перемогу збірної України становитиме 2,45, а на перемогу ізраїльтян – 1,47.

Де дивитись?

Прямий ефір суботнього матчу в Україні буде доступним на каналі XSport. Гра відбудеться 23 листопада, Початок – о 18:00 за київським часом.

Склад збірної України:

Захисники: Ілля Сидоров (Фо-сюр-Мер, Франція), Олександр Ковляр (Літкабеліс, Литва), Ісуф Санон (Йонава, Литва), Олександр Липовий (Аліканте, Іспанія);

Форварди: Павло Крутоус (Мелілья, Іспанія), Володимир Конєв (Дніпро), Іван Ткаченко (Міттельдойчер, Німеччина), Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Андрій Войналович (Сабаз, Азербайджан), В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Данило Сіпало (Дніпро), Сергій Павлов (Мелілья, Іспанія);

Центрові: Ростислав Новицький (Валмієра, Латвія), Максим Кличко (Монако, Франція), Артем Пустовий (Ховентуд, Іспанія).

Знову ж таки, варто відзначити повернення до збірної України Богдана Близнюка і, звичайно ж, Ісуфа Санона. Також привертає увагу дебютний виклик Максима Кличка, котрий цього літа грав за збірну України U-20 на чемпіонаті Європи. Окрім Максима, дебютні виклики отримали Данило Сипало та Ростислав Новицький.