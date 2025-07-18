У чемпіонаті України змінили систему проведення змагань

У Вищій лізі України змінили правила проведення 35-го чемпіонату України сезону-2025/26.

Про це повідомляє ФБУ.

Виконком Федерації баскетболу України вніс зміни до системи проведення змагань. Зокрема регулярний чемпіонат Вищої ліги пройде у чотири кола – дві гри на своєму майданчику, дві гри на майданчику суперника.

У плейоф зіграють кращі чотири команди регулярного чемпіонату. Серії плейоф будуть зіграні до двох перемог з роз’їздами в матчах 1/2 фіналу, фіналі та за третє місце.

Нагадаємо, напередодні центровий збірної України U-20 і син мера Києва Віталія Кличка, Максим, отримав травму під час матчу проти збірної Чехії у межах молодіжного чемпіонату Європи.