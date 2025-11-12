Тренер Юти – про Михайлюка: Це дуже надійний для нас гравець

Головний тренер Юти Джаз Вілл Харді висловився про гру Святослава Михайлюка, який цього сезону регулярно допомагає команді набраними очками.

Фахівець поспілкувався з пресою після гри проти Індіани.

"Я думаю, що Святослав є для нас дуже надійним гравцем у цьому сезоні. Про нього не дуже багато говорять. Він багато кидає без ведення, приймає прості рішення. Він захищається проти багатьох різних позицій. Тому я хочу, щоб він отримав трохи уваги", – розповів Харді.

Will Hardy and Lauri Markkanen talk Svi Mykhailiuk pic.twitter.com/RSkhN1fxJP — JP Chunga (@JP_Chunga) November 12, 2025

Цього сезону на рахунку Михайлюка 11 матчів, у яких він в середньому набирає 10.3 очок за 27 хвилин на паркеті, збирає 2.9 підбирань та виконує 1.9 передач.

Сьогодні вночі Пейсерс переграли Індіану, а український баскетболіст набрав 20 очок, виконавши чотири передачі та зробивши чотири підбирання.

Перед цим у матчі проти Детройта українець встановив особистий рекорд за очками в НБА – 28. На жаль, це не допомогло команді переграти Пістонс.

Напередодні відбувся ще один матч за участю українського баскетболіста – Олексій Лень з Реалом поступився Валенсії.