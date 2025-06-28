Ексгравець Жальгіріса став головним тренером клубу
Новим наставником литовського баскетбольного клубу Жальгіріс став 49-річний Томас Масюліс.
Про це інформує сайт литовців.
На посаді головного тренера Масюліс замінить італійця Андреа Трінк’єрі. З фахівцем підписано контракт за схемою "2+1".
49-річний спеціаліст протягом семи років виступав за литовський клуб у якості гравця. Останнім часом був асистентом Шарунаса Ясікявічюса. Зокрема, вигравав у цьому статусі із Фенербахче Євролігу сезону 2024/25.
Нагадаємо, що Жальгіріс неодноразово підтримував Україну. Зокрема, фанати литовського клубу влаштували проукраїнський перформанс на матчі проти Партизана.
Раніше Євроліга затвердила розширення до 20 команд на сезон-2025/26. Литовський Жальгіріс – у списку учасників.
Також організатори турніру вирішили відмовитися від матчу за третє місце.