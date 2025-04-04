Фанати литовського Жальгіріса влаштували проукраїнський перформанс на матчі Євроліги
Напередодні відбувся матч 33-го туру Євроліги між литовським Жальгірісом і сербським Партизаном.
Гра завершилася перемогою команди-господарів із рахунком 70:66.
Жальгіріс влаштував "теплий" прийом фанатам із Сербії, влаштувавши для них проукраїнський перформанс із прапорами, піснями і "синьо-жовтою" тематикою.
Неймовірні кадри з матчу поширилися соцмережами, здивувавши звичайних користувачів неймовірною атмосферою на грі.
Зазначимо, що Жальгіріс із перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів став публічно виказувати підтримку Україні.
Не так давно литовці покарали Црвену Цвезду у матчі Євроліги, завдавши сербам гучної поразки. Місцеві фанати влаштували проросійський перформанс Жальгірісу, за що були покарані.