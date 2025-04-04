Фанати литовського Жальгіріса влаштували проукраїнський перформанс на матчі Євроліги

Напередодні відбувся матч 33-го туру Євроліги між литовським Жальгірісом і сербським Партизаном.

Гра завершилася перемогою команди-господарів із рахунком 70:66.

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Жальгіріс влаштував "теплий" прийом фанатам із Сербії, влаштувавши для них проукраїнський перформанс із прапорами, піснями і "синьо-жовтою" тематикою.

Неймовірні кадри з матчу поширилися соцмережами, здивувавши звичайних користувачів неймовірною атмосферою на грі.

Žalgiris fans back with another classic 👍🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/HqgacNIEIW — Rimantas ‡ (@DarRamesnis) April 3, 2025

Зазначимо, що Жальгіріс із перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів став публічно виказувати підтримку Україні.

Не так давно литовці покарали Црвену Цвезду у матчі Євроліги, завдавши сербам гучної поразки. Місцеві фанати влаштували проросійський перформанс Жальгірісу, за що були покарані.