Юта з Михайлюком поступилась Портленду

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв у передсезонному матчі НБА проти Портленда.

Зустріч завершилась поразкою "джазменів" з рахунком 86:124.

Михайлюк відіграв 14 хвилин та 15 секунд. Українець набрав дев'ять очок, зробив три підбирання та віддав одну передачу. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+5".

НБА – передсезонні матчі

19 жовтня

Портленд – Юта 124:86 (29:17, 31:16, 36:22, 28:31)

Для гравця збірної України це друга гра за Джаз. У попередньому матчі проти Сан-Антоніо він набрав 16 очок.

Нагадаємо, влітку Михайлюк підписав із командою чотирирічний контракт. Для нього це вже восьмий клуб за кар'єру в НБА.