Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Юта з Михайлюком поступилась Портленду

Олександр Булава — 19 жовтня, 09:16
Юта з Михайлюком поступилась Портленду

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв у передсезонному матчі НБА проти Портленда.

Зустріч завершилась поразкою "джазменів" з рахунком 86:124.

Михайлюк відіграв 14 хвилин та 15 секунд. Українець набрав дев'ять очок, зробив три підбирання та віддав одну передачу. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+5".

НБА – передсезонні матчі
19 жовтня

Портленд – Юта 124:86 (29:17, 31:16, 36:22, 28:31)

Для гравця збірної України це друга гра за Джаз. У попередньому матчі проти Сан-Антоніо він набрав 16 очок.

Нагадаємо, влітку Михайлюк підписав із командою чотирирічний контракт. Для нього це вже восьмий клуб за кар'єру в НБА.

Портленд Юта Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Українське дербі не вдалося: Лень набрав 3 очки, Михайлюк не виходив на паркет
Михайлюк набрав 16 очок у дебютному матчі за Юту
Михайлюк: В Юті я збираюся бути хорошим товаришем по команді
Ми можемо отримати з нього користь: менеджер Юти пояснив причину підписання Михайлюка
Одноклубники О'Ніла, Браянта та Леброна: Медведенко та Михайлюк — єдині українські чемпіони НБА

Останні новини