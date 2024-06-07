Михайлюк став першим українцем за 20 років, який зіграв у фіналі НБА

Захисник Бостона Святослав Михайлюк став першим українським баскетболістом за 20 років, який зіграв у фіналі плей-оф Національної баскетбольної асоціації.

Михайлюк у поєдинку з Далласом (107:89) провів на майданчику 2 хвилини 40 секунд та заробив 2 очки для своєї команди.

Востаннє до Михайлюка це робив Станіслав Медведенко у 2004 році. Український форвард відіграв 23 хвилини за Лейкерс у п'ятому матчі фіналу проти Детройта. У тій грі Медведенко набрав 10 очок, 5 підбирань та один асист. Зазначимо, що Лос-Анджелес програв у серії з рахунком 4:1.

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА.