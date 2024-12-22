Найкраща гра сезону від Михайлюка допомогла Юті здолати Бруклін у регулярному сезоні НБА
Святослав Михайлюк
Utah Jazz
Успішна гра Святослава Михайлюка допомогла Юті здолати Бруклін у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
Гра завершилася з рахунком 105:94 на користь Джаз.
Українець вийшов у стартовому складі та відіграв 20 хвилин. За цей час він набрав 18 очок (3/3 двоочкові, 4/8 триочкові), віддав 1 передачу та зробив 1 перехоплення.
У пасиві Михайлюка 2 втрати та 1 фол. Показник плюс-мінус із ним на паркеті "+3".
18 очок – це найкращий особистий показник Святослава цього сезону. До цього рекордом було 13 очок проти Портленда.