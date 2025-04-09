Визначився розклад півфінальних матчів Суперліги України з баскетболу.

Його оприлюднила пресслужба Федерації баскетболу України.

Раунд стартує вже 13-14 квітня матчами у Дніпрі та Києві.

У неділю, 13 квітня, о 13:00 в Дніпрі господарі та Черкаські Мавпи розпочнуть півфінальну серію до двох перемог. Гра в Черкасах між командами пройде 16 квітня.

Друга півфінальна серія між Київ-Баскетом та Рівне розпочнеться матчем у столиці 14 квітня (початок о 18:00). У Рівному команди зіграють 17 квітня.

Нагадаємо, усі серії плейоф Суперліги, як і в минулому році, проходять у форматі до двох перемог однієї з команд.

Розклад матчів півфіналу Суперліги 13-17 квітня

Неділя, 13 квітня

13:00 Дніпро – Черкаські Мавпи

Понеділок, 14 квітня

18:00 Київ-Баскет – Рівне

Середа, 16 квітня

18:00 Черкаські Мавпи – Дніпро

Четвер, 17 квітня

18:00 Рівне – Київ-Баскет

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