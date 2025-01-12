Дніпро та Кривбас зіграють дербі, Мавпи поміряються силами із Запоріжжям: анонс матчів Суперліги
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У неділю, 12 січня, відбудеться дві гри баскетбольної Суперліги України.
Дніпро прийме Кривбас, а Черкаські Мавпи зіграють проти Запоріжжя.
Чемпіонат України – Суперліга
12 січня
13:00 Дніпро – Кривбас
16:00 Запоріжжя – Черкаські Мавпи
Зазначимо, що "бабл" у Дніпрі розпочався вчора. Господарі у надскладній зустрічі обіграли клуб із Черкас, а Кривбас переграв Запоріжжя.
Нагадаємо, Дніпро – лідер турнірної таблиці. Чинний чемпіон здобув 12 перемог у 12 матчах. Мавпи йдуть на третьому місці, здобувши 9 перемог та зазнавши 7 поразок у 16 зіграних матчах.
Кривбас посідає п'яте місце, вигравши 8 з 16 поєдинків. Запоріжжя йде слідом, маючи на одну перемогу менше.