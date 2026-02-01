Суперліга перенесла на інші дати матчі Запоріжжя – Черкаські Мавпи та Дніпро – Харківські Соколи

У неділю, 1 лютого, БК Запоріжжя та Черкаські Мавпи не дограли матч регулярного сезону Суперліги-2025/26 через повітряну тривогу.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Цілий день у Дніпрі лунає сигнал повітряної небезпеки, через що була перенесена гра Дніпра та Харківських Соколів, а Запоріжжя та Черкаські Мавпи почали свій матч майже на дві години пізніше запланованого часу.

Зігравши першу чверть (яку Черкаські Мавпи виграли 19:16), команди знову пішли у безпечне місце, але через майже годинну перерву все ж матч був відновлений.

Цього разу командам вдалось провести більший відрізок, але коли почалася четверта чверть, знову пролунав сигнал повітряної тривоги і після тривалої перерви було вирішено гру перенести.

Дату, коли команди будуть догравати матч, буде визначено пізніше.

Напередодні Київ-Баскет дотис Ніко-Баскет, а Кривбас переміг Рівне.