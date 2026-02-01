Київ-Баскет переміг Ніко-Баскет у Суперлізі, Дніпро та Харківські Соколи не дограли матч через тривогу
У неділю, 1 лютого, було заплановано проведення чотирьох матчів в межах регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок між Дніпром та Харківськими Соколами було призупинено за 7:47 хвилин до кінця другої чверті за рахунку 35:11 на користь дніпрян. Через тривалу повітряну тривогу в Дніпрі догравання матчу було перенесено на інший день. Дата та час буде повідомлено згодом.
В іншому матчі туру столичний Київ-Баскет переміг миколаївський Ніко-Баскет з рахунком 73:67. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став захисник киян Михайло Бублик, який набрав 20 очок та зробив три підбирання.
Суперліга – Регулярний чемпіонат
1 лютого
Дніпро – Харківські Соколи 35:11 (27:11, 8:0) – матч зупинено і перенесено
Київ-Баскет – Ніко-Баскет 73:67 (19:19, 19:15, 14:14, 11:15, 10:4)
БК Запоріжжя – Черкаські Мавпи
Рівне – Кривбас
Напередодні Дніпро розтрощив Черкаські Мавпи, а Кривбас здолав Київ-Баскет в межах регулярного чемпіонату Суперліги.