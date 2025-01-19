Кривбас зіграє проти Дніпра: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У неділю, 19 січня, у межах регулярного сезону Суперліги України з баскетболу відбудеться матч між Кривбасом та Дніпром.

Це буде догравання поєдинку, який через повітряну тривогу не змогли зіграти тиждень тому.

Гра розпочалась о 13.00, однак команди встигли зіграти лише 6 хвилин. Рахунок на момент зупинки був 12:7 на користь Дніпра.

Нагадаємо, тоді ж, 12 січня, відбувся один поєдинок регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому БК Запоріжжя впевнено переграв БК Черкаські Мавпи.

Зазначимо, що Дніпро – беззаперечний лідер чемпіонату. Колектив Володимира Коваля виграв усі 13 зустрічей. Кривбас із результатом 8-8 посідає 5-те місце.