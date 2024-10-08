Визначились символічна збірна та MVP першого тижня Суперліги

Визначено символічну збірну та MVP першого тижня української Суперліги з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба ліги.

У Києві, Дніпрі та Запоріжжі було зіграно 8 матчів регулярного чемпіонату.

У зіграних матчах по дві перемоги одержали фіналісти минулого сезону Дніпро та Рівне-ОШВСМ. Без перемог залишились Прикарпаття-Говерла і Запоріжжя, а інші команди мають по одній перемозі в двох іграх.

Символічна збірна першого тижня Суперліги

Михайло Бублик (Кривбас) – 20.5 очка, 5.0 підбирання, 2.0 передачі. РЕ 18.5

Олексій Соловйов (Рівне) – 17.5 очка, 6.5 підбирання, 2.5 передач. РЕ 21.0

Денис Клевзуник (Київ-Баскет) – 23.0 очка, 10.0 підбирання, 1.5 передач. РЕ 25.5

Аарон Рідлі (Старий Луцьк) – 24.0 очка, 8.5 підбирання, 3.5 передач. РЕ 24.5

Данііл Сипало (Дніпро) – 15.0 очка, 9.5 підбирань, 2.0 передач. РЕ 20.0

MVP першого тижня визанано атакуючого захисника Рівного Олексія Соловйова. В стартовому матчі чемпіонату проти Прикарпаття-Говерли Соловйов оформив дабл-дабл, набравши 25 очок і зібравши 11 підбирань, в тому числі реалізувавши 6 з 8 дальніх кидків. У матчі проти Київ-Баскету Соловйов набрав 10 очок.

Чемпіон Суперліги Дніпро дозаявив досвідченого українського захисника Олександра Мішулу.

Контракт підписаний з умовою про дострокове припинення співпраці, якщо гравець отримає пропозицію від європейського клубу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.