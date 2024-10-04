Старий Луцьк здолав Прикарпаття-Говерлу та здобув першу перемогу в Суперлізі

Старий Луцьк здобув перемогу над Прикарпаття-Говерлою у матчі-відкритті другого дня дебютного бабла української Суперліги.

Гра завершилася з рахунком 67:63 на користь волинян.

Найкращим гравцем переможців став новачок Рідлі, який зробив дабл-дабл: 22 очки + 14 підбирань.

Суперліга – регулярний чемпіонат

Київ, 4 жовтня

Прикарпаття-Говерла-КФВ – Старий Луцьк-Університет 63:67 (11:14, 17:19, 15:17, 20:17)

Прикарпаття-Говерла: Старцев 12 + 6 підбирань, Морозов 10, Стародуб 14

Старий Луцьк: Рідлі 22 + 14 підбирань, Михайлов 8, Горобченко 12

Нагадаємо, у перший день чемпіонату Старий Луцьк програв Київ-Баскету, а Рівне здолав Прикарпаття-Говерлу.