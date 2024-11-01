Київ-Баскет завдав другої поспіль поразки Прикарпаттю-Говерлі в Суперлізі

У п'ятницю, 1 листопада, відбувся другий матч ігрового дня української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25, в якому Київ-Баскет розгромив Прикарпаття-Говерлу.

Зустріч завершилася з рахунком 82:63.

Столичний клуб вдруге поспіль обіграв Говерлу, здобувши свою шосту перемогу в семи матчах, тоді як команда з Івано-Франківська програла всі свої сім ігор.

Найкращим гравцем у зустрічі став Денис Клевзуник, який оформив дабл-дабл (27 очок та 14 підбирань).

Суперліга – регулярний чемпіонат

31 жовтня

Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла 82:63 (24:16, 17:20, 20:14, 21:13)

Київ-Баскет: Клевзучник 27+14 підбирань, Сушкін 17+6 підбирань, Сандул 9+7 підбирань, Сафонов 8

Прикарпаття-Говерла: Кузнецов 16, Морозов 8, Марків 8, Стародуб 6+5 передач

Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня Кривбас з неймовірним камбеком здолав БК Черкаські Мавпи.