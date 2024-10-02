Визначився склад учасників Суперліги серед жіночих команд

У жіночій баскетбольній Суперлізі сезону-2024/25 візьмуть участь 4 команди.

Про це повідомляє ФБУ.

На турнір заявлені Франківськ-Прикарпаття, Київ-Баскет, ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д та Вінниця-Медуніверситет.

Регулярний чемпіонат пройде у шість кіл. Спочатку чотири кола за системою календаря з роз’їздами (дві гри на своєму майданчику, дві гри на майданчику суперника), та ще два тури у форматі "бабл".

В плейоф зіграють всі команди. Півфінали, матч за третє місце та фінал пройдуть за системою плейоф з роз’їздами до двох перемог.

Напередодні Суперліга оновила розклад першого ігрового тижня після зняття БІПИ з чемпіонату. Сезон розпочнеться 3 жовтня. У першому ігровому баблі сезону візьмуть участь Київ-Баскет, Старий Луцьк, Прикарпаття-Говерла та БК Рівне.