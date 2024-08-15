БК Старий Луцьк підписав американського форварда Аарона Рідлі.

Про це повідомляє пресслужба волинського клубу.

Баскетболіст із ростом 197 см раніше виступав у США за університетську команду Камберленду з NAIA. У сезоні-2021/22 американець провів 29 матчів, в середньому набираючи 11,0 очка, 2,0 передачі.

Напередодні волинська команда підсилилася Павлом Горобченком та Степаном Лесиком.

У сезоні-2023/2024 Старий Луцьк завершив українську Суперлігу на сьомому місці.