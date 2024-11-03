Сабоніс обійшов Берда за кількістю трипл-даблів у НБА

Лідер Сакраменто Домантас Сабоніс у грі регулярного чемпіонату НБА з Торонто (128:131 ОТ) оформив 60 трипл-дабл за кар’єру. За цим показником він обійшов легендарного Ларрі Берда та вийшов на 10 місце за історію ліги.

Про це повідомляє офіційний акаунт НБА в соцмережі X.

Відзначимо, що у грі з Репторз 28-річний Сабоніс набрав 17 очок, зробив 20 підбирань, а також віддав 10 передач.

Лідером ліги за кількістю трипл-даблів є Рассел Вестбрук (199).

За команду Сакраменто Кінгз грає українець Олексій Лень, однак в матчі з Торонто він на майданчик не виходив.

Домантас Сабоніс – литовський баскетболіст. Відомий за успішну гру на позиції форварда і центрового, тричі потрапляв на Матч усіх зірок НБА. Син легендарного Арвідаса Сабоніса. Віце-чемпіон Європи з баскетболу 2015 року у складі збірної Литви.