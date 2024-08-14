Баскетболіст збірної України продовжить кар'єру в скромному іспанському клубі

Український баскетболіст Сергій Павлов став гравцем Мелільї з третього дивізіону Іспанії.

Про це повідомляє сайт команди.

Центровий уже грав за цей клуб у другій половині сезону-2021/22. Сергій відіграв за Мелілью 12 матчів. Його показники: 6,6 очка, 4,2 підбирання за 19 хвилин на паркеті.

Після цього Павлов виступав за польський Шленськ та болгарський Левскі. В Україні баскетболіст був гравцем БК Донецьк, Хіміка, Київ-Баскета та Дніпра.

Нагадаємо, новий клуб на наступний сезон знайшов також форвард Богдан Близнюк, який приєднався до литовської Йонави.