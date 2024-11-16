Фенербахче здолав Жальгіріс, Барселона поступилася Парижу: результати Євроліги

У п’ятницю, 15 листопада, відбулися чотири матчі регулярного чемпіонату Євроліги.

Париж у близькому поєдинку виявився сильнішим за Барселону, Мілан на виїзді переміг Партизан, Жальгіріс поступився Фенербахче, а Віртус із різницею у 5 очок поступився Панатінаїкосу.

Євроліга – регулярний чемпіонат

15 листопада

Жальгіріс – Фенербахче 65:72 (21:17, 5:26, 21:9, 18:20)

Барселона – Париж 87:103 (18:31, 30:14, 22:28, 17:30)

Віртус – Панатінаїкос 77:82 (18:19, 25:27, 15:14, 19:22)

Партизан – Мілан 81:88 (22:19, 20:19, 23:26, 16:14)

Нагадаємо, напередодні Реал зазнав першої домашньої поразки в сезоні, Баварія розгромила Альбу, а Олімпіакос у клатчі здолав Маккабі. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня – у цій новині.