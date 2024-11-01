Клатч Жальгіріса та Монако, Фенербахче переміг Партизан, а Панатінаїкос – Црвену Звезду: результати Євроліги

Сьогодні, 1 листопада, відбулися 5 матчів 7 туру Євроліги-2024/25.

Чинний переможець турніру Панатінаїкос у напруженому поєдинку здолав Црвену Звезду, а Фенербахче переміг інший сербський клуб – Партизан. Найгарячіше протистояння ігрового дня відбулося у Вільнюсі, де місцевий Жальгіріс із перевагою в одне очко здолав Монако.

Євроліга – регулярний чемпіонат

7 тур, 1 листопада

Фенербахче – Партизан 89:72 (22:15, 22:16, 23:22, 22:19)

Жальгіріс – Монако 63:62 (20:11, 14:14, 9:18, 20:19)

Ліон-Віллербан – Баварія 71:84 (17:19, 16:24, 16:21, 22:20)

Црвена Звезда – Панатінаїкос 77:81 (18:18, 28:20, 12:17, 19:26)

Париж – Басконія 67:65 (18:16, 20:19, 19:13, 10:17)

Нагадаємо, напередодні Реал мінімально поступився Маккабі, а Олімпіакос впевнено здолав Барселону. Всі результати попереднього ігрового дня – за цим посиланням.