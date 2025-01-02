Монако здолав Альбу, Олімпіакос переміг Жальгіріс у Євролізі

У четвер, 2 січня, відбулися 4 матчі 19 туру Євроліги з баскетболу.

У першій грі вечора грецький Олімпіакос, який бореться за лідерство в турнірній таблиці, здобув упевнену перемогу над Жальгірісом.

А лідер турніру Монако не відчув спротиву у грі проти аутсайдера турніру Альби Берлін. Французька команда стала єдиною за цей ігровий день, яка зайшла за 100 очок.

Також Мілан здолав Ліон, а Црвена Звезда у важкому матчі здобула перемогу над Басконією.

Євроліга – регулярний сезон

19 тур, 2 січня

Жальгіріс – Олімпіакос 85:92 (22:18, 30:22, 19:27, 14:25)

Альба Берлін – Монако 90:105 (21:30, 14:25, 32:24, 23:26)

Ліон-Віллербан – Мілан 66:75 (19:19, 13:17, 19:15, 15:24)

Басконія – Црвена Звезда 73:75 (16:16, 12:26, 24:18, 21:15)

Нагадаємо, що на нашому сайті також можна ознайомитися з результатами минулих матчів регулярного сезону НБА.