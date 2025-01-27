У кого побільшало сивого волосся, напружені клатчі й знову про яйця: 10 підсумків ігрового тижня Суперліги

Український баскетбол цього тижня знову був цікавим та інформативним. Так, вистачало "фейлів" у невимушених ситуаціях від гравців найвищого дивізіону і звісно ж рівень чемпіонату з об’єктивних причин в один момент не став таким, як це було до повномасштабного вторгнення ворога. Однак навіть у таких обставинах вітчизняна Суперліга продовжує жити й дарувати вболівальникам спектр різних емоцій та подій. Про них – у традиційній підбірці "Чемпіона".

Дніпро сильніше у битві лідерів

Індивідуального перформансу Павла Буренка (33 очка) не вистачило киянам, аби зачепитися за перемогу у матчі з лідером чемпіонату. 23 січня Дніпро знову обіграв Київ-Баскет. Цього разу – у столиці.

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Підопічні Дмитра Забірченка "закусилися" з чинним чемпіоном, однак в четвертій десятихвилинці все ж не втримали суперника, а самі за чверть заробили всього 9 очок. У підсумку, 63:72 на користь Дніпра. В команди Коваля наразі стовідсотковий показник перемог у 16 матчах, а у киян – 14 звитяг та 5 поразок.

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Запоріжжя двічі перемогло у Києві, а господарі – двічі поступилися

Київ-Баскет не лише програв Дніпру, а й Запоріжжю (62:72). Після заруби із чемпіоном на другий матч домашнього баблу у господарів не залишилося сил. Ні моральних, ні фізичних. При цьому, це вже друга поспіль поразка столичних баскетболістів від команди Плеханова. 22 грудня "біло-зелені" перемогли Київ-Баскет з рахунком 75:69.

Перед грою проти киян запоріжці зустрічалися на майданчику з поки останньою командою чемпіонату Прикарпаттям-Говерлою. Дещо проваливши третю чверть, підопічні Плеханова все ж здобули перемогу 61:53.

Тож, попри травму капітана Нікітіна, Запоріжжя везе дві перемоги зі столичного баблу. Та й загалом наразі в активі команди 8 звитяг при 11 поразках. Київ-Баскет же, навпаки, двічі поступився на домашньому паркеті. Хоча перевага киян над Кривбасом, який наразі на третьому місці, більш ніж суттєва.

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Кривбас тепер третій

Команда Олександра Ворони продовжує приємно дивувати. З головного аутсайдера у минулому чемпіонаті цьогоріч криворіжці перетворилися на претендента на медалі. Принаймні, у поточній турнірній таблиці Кривбас на третьому місці.

Не в останню чергу завдяки двом перемогам у рівненському баблі. Так, гра команди не безпомилкова. Втім – є результат. Тож у суботу-неділю криворіжці почергово вирвали перемоги над Рівнем та Старим Луцьком. Не без фарту, але вирвали! Тож наразі саме Кривбас посідає поточне третє місце. Хоча й конкуренти зовсім поруч.

Перший легіонер "мавп" у цьому сезоні

З Угорщини в Черкаси приїхав американський захисник Майк Дюпрі. "Підписання Дюпрі – важливий крок для Черкаських Мавп. Завдяки його багатому досвіду та високій результативності, Майкл має всі шанси стати лідером команди та допомогти клубу досягти нових вершин у поточному сезоні", – відрапортувала пресслужба черкащан.

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Підписання американця не пряма, але все ж заміна травмованому Назару Холоду, який більше у цьому сезоні не зіграє. Тренер та гравці "мавп" скаржилися на суттєво обмежену ротацію. Цей факт змусив керівництво команди шукати підсилення. Попри те, що Дюпрі в команді зовсім недавно, захисник провів непогані матчі у рівненському баблі, набравши 10 очок проти Старого Луцька і 12 проти Рівного.

Криза у Рівного?

Команда Михайла Переверзія невдало провела домашній бабл, поступившись у двох поєдинках поспіль. Рівняни продовжують опускатися донизу у турнірній таблиці. На відстані всього однієї перемоги Запоріжжя. При цьому, команди проведуть очний поєдинок вже найближчими вихідними.

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Чинних срібних призерів суперліги продовжує переслідувати епідемія травм. Не встигають одужати одні – вилітають інші. Цього разу в домашньому баблі не зіграв універсал Рябой. В останніх восьми поєдинках підопічні Переверзія виграли лише…двічі. Хоча не все так критично: якщо Київ-Баскет зумів відірватися, то третій Кривбас всього на відстані однієї перемоги.

Луцьк: без капітана, але з перемогою

Попередній бабл для Старого Луцька був невдалим. Команда привезла з Франківська дві поразки та ще й капітан Мусієнко отримав травму, через яку вилетів з тренувального процесу та, відповідно, й офіційних поєдинків. Здавалося б, що бабл у Рівному також не віщував особливих успіхів волинянам.

Однак команда Дмитра Чайковського зібралася і продемонструвала, що може перемагати навіть в кризових умовах. В першому матчі баблу Старий Луцьк в не найбільш видовищному матчі здолав Черкаські Мавпи з рахунком 63:59. При цьому, лучани лідирували, фактично, протягом всього матчу, тож такий результат точно не назвеш не заслуженим.

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Мав Старий Луцьк можливість перемогти й Кривбас, втім в останні секунди матчу хлопці Чайковського серією індивідуальних помилок відродили інтригу, а потім був переможний гейм-віннер Водолазського. З усім тим, навіть одна перемога у двох матчах – теж непогано для Луцька.

Гейм-віннер Клімова. І не тільки

Згаданий вище переможний кидок здалеку Артема Водолазського, який приніс перемогу Кривбасу в грі проти Старого Луцька був не єдиним гейм-віннером. На тому ж майданчику у заключному матчі баблу гравець Черкаських Мавп Ігор Клімов вирвав перемогу для своєї команди.

Рівне мінімально лідируючи в рахунку примудрилося не просто не набрати очки у своїй атаці, а й прогавити Клімова, який своїм базером подарував виграш своїй команді.

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Індивідуальні рекорди Буренка, Марківа та Буца

Традиційно на цьому ігровому тижні не обійшлося і без індивідуальних рекордів. Першим у цьому списку хочеться згадати наймолодшого з гравців – баскетболіста Прикарпаття-Говерли Данила Марківа. Захисник отримує все більше ігрового часу і віддячує тренеру за довіру. Так, в матчі проти Дніпра він став найрезультативнішим, набравши 24 очки. Це найкращий результат за набраними очками молодого захисника у кар’єрі.

Кращий гравець попереднього ігрового тижня, капітан Київ-Баскета у згаданому вище протистоянні з Дніпром також оновив особистий рекорд результативності, набравши 33 очка. До цього "персонал бестом" Павла були 28 очок.

Ну і завершує це тріо рекордсменів центровий Запоріжжя Антон Буц, який за відсутності Нікітіна вдало протистояв бігменам Київ-Баскета та ще й встиг класно зіграти в атаці. В активі Антона 19 очок (8/16 з гри, 3/9 триочкових), 7 підбирань та 4 асисти. Це його найрезультативніший матч в сезоні й повторення особистого рекорду за кількістю реалізованих дальніх спроб.

Збірник Бублик – про яйця

Розширений список гравців збірної на вирішальне вікно відбору ще не опублікували, а про присутність в ньому Михайла Бублика, який є кращим скорером чемпіонату вже відомо. При цьому, молодий захисник Кривбасу може здатен запам’ятатися не лише своєю грою, а й цікавими коментарями після матчів.

"Тренер випрацьовує у нас характер. Перемагаємо за рахунок того, що маємо яйця. Тому вважаю, що перемогли заслужено, шкода тренера – за ці дві гри він ще більше посивів. Думаю, що він готовий цим жертвувати заради перемог", – заявив Бублик після перемоги над Старим Луцьком.

Що там у "турнірці"?

Поточний стан справ у турнірній таблиці наступний. Дніпро – безапеляційно перший. Київ-Баскет із суттєвим запасом – другий, а Говерла – поки що остання, суттєво відстаючи від Старого Луцька.

А от всередині турнірної таблиці не зрозуміло нічогісінько. Тим цікавішим буде завершення чемпіонату. Наступний ігровий тиждень, зокрема, бабл у Дніпрі дещо підкоригує розташування команд, однак наразі очевидно, що боротьба за вигідні позиції триватиме чи не до кінця регулярки.