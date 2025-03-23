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Форвард Мемфіса пропустить залишок сезону НБА

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 08:27
Форвард Мемфіса пропустить залишок сезону НБА
Брендон Кларк
НБА

Форвард Мемфіса Брендон Кларк пропустить залишок сезону НБА через розтягнення зв'язок правого коліна.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст отримав ушкодження в матчі з Портлендом, який команда програла з рахунком 115:99. Тоді Кларк встиг зіграти лише п'ять хвилин, після чого попросив заміну.

Це вже друга подібна травма у кар'єрі форварда. В сезоні-2022/23 гравець порвав ахіллове сухожилля на лівій нозі.

У поточній кампанії Кларк зіграв 64 матчі, в яких в середньому набирав 8,3 очок та виконував 5,1 підбирань.

Зазначимо, що напередодні відбувся фінал Кубку України з баскетболу, в якому чергову перемогу одержав Дніпро.

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