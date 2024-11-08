Реал поступився Мілану, Баварія перемогла Жальгіріс: результати матчів Євроліги

У четвер, 7 листопада, відбулися чотири матчі 8 туру регулярного чемпіонату Євроліги.

Мілан вдома переміг Реал. Цікаво, що нещодавно в Лізі чемпонів зустрічалися і футбольні команди Реала та Мілана. Перемогу святкували також італійці.

Євроліга – регулярний чемпіонат

8 тур, 7 листопада

Црвена Звезда – Альба Берлін 92:71 (23:14, 18:18, 22:18, 29:21)

Мілан – Реал 85:76 (24:16, 23:24, 15:15, 23:21)

Баварія – Жальгіріс 77:74 (19:7, 19:21, 20:19, 19:27)

Париж – Партизан 74:71 (21:16, 16:19, 19:22, 18:14)

Нагадаємо, тиждень тому Жальгіріс видав неймовірний клатч з Монако, Фенербахче без проблем обіграв Партизан, а Баварія виявилася сильнішою за Ліон-Віллербан.