Панатінаїкос познущався над Басконією, Реал приймає Монако: результати 17 туру Євроліги

У четвер, 19 грудня, у межах 17 туру Євроліги заплановані три матчі.

У першій грі вечора Панатінаїкос на своєму паркеті розгромив Басконію +35.

Центральне протистояння дня між Парижем та Фенербахче було перенесено через епідемію хвороби у стані французького клубу.

У Мадриді місцевий Реал приймає Монако, лідера Євроліги.

Євроліга – регулярний сезон

17 тур, 19 грудня

Панатінаїкос – Басконія 104:69 (33:12, 20:23, 23:20, 28:14)

Париж – Фенербахче перенесено

21:45 Реал – Монако

Нагадаємо, що вчора 16 тур Євроліги завершився двома матчами між Олімпіакосом та Віртусом, а також між Ефесом та Црвеною Звездою.