Панатінаїкос познущався над Басконією, Реал приймає Монако: результати 17 туру Євроліги
Панатінаїкос – Басконія
Євроліга
У четвер, 19 грудня, у межах 17 туру Євроліги заплановані три матчі.
У першій грі вечора Панатінаїкос на своєму паркеті розгромив Басконію +35.
Центральне протистояння дня між Парижем та Фенербахче було перенесено через епідемію хвороби у стані французького клубу.
У Мадриді місцевий Реал приймає Монако, лідера Євроліги.
Євроліга – регулярний сезон
17 тур, 19 грудня
Панатінаїкос – Басконія 104:69 (33:12, 20:23, 23:20, 28:14)
Париж – Фенербахче перенесено
- 21:45 Реал – Монако
Нагадаємо, що вчора 16 тур Євроліги завершився двома матчами між Олімпіакосом та Віртусом, а також між Ефесом та Црвеною Звездою.