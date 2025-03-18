Париж перервав серію поразок перемогою над Міланом на старті 30 туру Євроліги

У вівторок, 18 березня, 30 тур регулярного сезону Євроліги стартував поєдинком, у якому Париж приймав Мілан.

Обидві команди ведуть боротьбу за місце, яке гарантуватиме їм виступ у плейоф. До початку цього матчу вони мали ідентичні показники,а тому протистояння було дуже принциповим в плані турнірного значення.

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Господарі майданчика зробили стартовий ривок 12:0, але згодом гості змогли відігратися. Проте французи жодного разу за 40 хвилин ігрового часу не віддавали лідерство, яке вони розвивали та довели до +13 на момент фінальної сирени.

Найкращим гравцем зустрічі став захисник Парижа Ті Джей Шортс, який зібрав дабл-дабл з 24 очок та 10 передач.

Євроліга – регулярний сезон

30 тур, 18 березня

Париж – Мілан 92:79 (22:18, 26:19, 28:30, 16:12)

Париж: Шортс (24 + 6 підбирань + 10 передач), Еррера (13), Ло (13), Ворд (11 + 7 підбирань), Янтунен (8), Гоммс (6), Уаттара (6), Доссу Йово (4), Хіфі (3), Хейс (2 + 5 підбирань), Сі (2), Кавальєр (0).

Мілан: Козер (18), Менніон (17), Лідей (14 + 5 підбирань), Шілдс (10 + 9 підбирань), Тонут (7), Міротич (6), Брукс (5), Річчі (2), Больмаро (0), Діоп (0), Карузо (0).

Турнірна таблиця Євроліги

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Зазначимо, що 30 тур Євроліги продовжиться не завтра, а у четвер, 20 березня, матчами Монако – Фенербахче, Олімпіакос – Црвена Звезда, Маккабі – Віртус, Басконія – Баварія та Реал – АСВЕЛ.