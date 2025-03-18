Матч НБА перервали через актора, якого знудило на паркет

Відомий американський актор-комік Трейсі Морган став причиною того, що матч регулярного сезону НБА між Нью-Йорком та Маямі (116:95) був перерваний.

Про цей інцидент 56-річний американець розповів детальніше в Instagram.

Морган викликав 10-хвилинну затримку в третій чверті після того, як йому стало погано і його вирвало прямо на паркет. У актора почалася кровотеча з носу, він був не в змозі стояти на ногах. Через це його вивезли на інвалідному візку, а пізніше доставили до лікарні.

Tracy Morgan reportedly threw up watching Miami Heat play. 🤮 pic.twitter.com/UyqM3oeI35 — NBACentel (@TheNBACentel) March 18, 2025

Tracy Morgan getting wheeled out from courtside at MSG after vomiting and bleeding from his nose.



Hope he is OK. 🙏 (via @realJoshBrownie)



https://t.co/cPRRwT1g83 — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 18, 2025

Вже звідти Морган поспішив усіх заспокоїти, повідомивши, що він став жертвою харчового отруєння.

"Дякую за вашу турботу! Зараз зі мною все гаразд, і лікарі кажуть, що це було харчове отруєння. Дякую моїй родині MSG (Медісон Сквер Гарден) за те, що вони так добре про мене піклуються, і я хочу віддати належне працівникам арени, які були змушені прибрати за мною. Дякую вам! Що ще важливіше, Нікс мають результат 1:0, коли мене знудило на майданчику, тож, можливо, мені доведеться знову вирвати у плейоф...", – написав Морган.

Варто зазначити, що в минулому Трейсі Морган мав проблеми зі здоров'ям, включаючи діабет і пересадку нирки в 2010 році. Він також пережив автокатастрофу в червні 2014 року, отримавши важкі травми.

Раніше стало відомо, що колишній гравець Нью-Йорк Нікс Донте ДіВінченцо може в майбутньому виступати за одну з європейських збірних.