Капітан збірної України змінив іспанський чемпіонат на індонезійський

Капітан збірної України з баскетболу Артем Пустовий продовжить карʼєру в складі клубу першого дивізіону чемпіонату Індонезії Сартрія Муда.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

У 2024 році Пустовий вже виступав за цю команду, з якою дійшов до фіналу місцевої ліги. Тоді в Індонезії Пустовий провів 14 матчів, в яких за 26.5 хвилини набирав 15.5 очка, 6.8 підбирань та 1.5 передач.

Основну ж частину поточного сезону центровий української збірної відіграв у складі іспанського Ховентуда, з яким вийшов у перший раунд плейоф Ліги АСВ.

В 35 матчах сезону 2024/25 Артем набирав у чемпіонаті Іспанії 9.5 очка, 3.4 підбирання та 1.3 блок-шота (РЕ 12.4), отримуючи в середньому 17.7 хвилини ігрового часу.

Клуб Сатрія Муда Пертаміна базується в Джакарті, є 14-разовим переможцем чемпіонату Індонезії, а також грає в Азійській баскетбольній лізі.

За свою кар’єру крім Ховентуда в Іспанії Пустовий також грав за Обрадойро, Барселону, Гран-Канарію та Мурсію. В Україні Артем шість сезонів відіграв за южненський Хімік.

Раніше повідомлялося, що українська гравчиня Ольга Яцковець, яка минулоріч була кращою скореркою чемпіонату Словаччини, продовжить виступати за Ружемберок.