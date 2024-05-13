Гравця збірної України визнали MVP травня в чемпіонаті Іспанії

Центровий Обрадойро Артем Пустовий став найціннішим гравцем (MVP) чемпіонату Іспанії у травні.

Про це повідомляє офіційний акаунт ліги в X (Twitter).

Цього місяця Обрадойро виграв усі три матчі, але це не допомогло команді уникнути вильоту в нижчий дивізіон. Втім, у кожному поєдинку Пустовий демонстрував відмінну гру, що не залишилося поза увагою іспанських уболівальників.

У середньому Артем набирав 11,7 очка, 8,7 підбирання та 1,3 передачі. Зазначимо, що разом із ним за Обрадойро виступає ще один українець Олександр Ковляр.

Найкращі моменти Пустового у травні