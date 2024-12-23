9 очок Пустового допомогли Ховентуду здобути перемогу в матчі чемпіонату Іспанії

У неділю, 22 грудня, відбувся матч чемпіонату Іспанії з баскетболу між Коруньєю та Ховентудом.

Перемогу з рахунком 94:85 здобули гості.

Артем Пустовий за клуб із Бадалони відіграв 19 хвилин. Центровий збірної України набрав 9 очок (4/4 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот.

У пасиві українця 1 фол. Плюс-мінус із ним на паркеті склав "-6". Рейтинг ефективності "+13". Ховентуд має 7 перемог за 12 матчів, що дозволяє посідати восьме місце.

Нагадаємо, що в НБА Святослав Михайлюк провів найкращий для себе матч сезону 2024/25.