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Гравець Барселони потрапив у скандал, вдаривши арбітриню по сідницях під час матчу

Олексій Мурзак — 14 жовтня, 19:05
Гравець Барселони потрапив у скандал, вдаривши арбітриню по сідницях під час матчу

Захисник Барселони Даріо Брісуела залишився незадоволеним рішенням арбітрині зафіксувати фол з його боку під час матчу чемпіонату Іспанії проти Тенеріфе (95:91).

Як інформує Slobodenpecat, відразу після свистка Брісуела попрямував до судді Ясмін Алькарас і висловлюючи невдоволення вдарив її по сідницях.

Алькарас ніяк не відреагувала на інцидент, але він потрапив у кадр трансляції.

Згодом деякі вболівальники почали висловлювати обурення, вимагаючи застосувати до гравця Барселони дисциплінарні санкції.

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