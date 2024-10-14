Гравець Барселони потрапив у скандал, вдаривши арбітриню по сідницях під час матчу

Захисник Барселони Даріо Брісуела залишився незадоволеним рішенням арбітрині зафіксувати фол з його боку під час матчу чемпіонату Іспанії проти Тенеріфе (95:91).

Як інформує Slobodenpecat, відразу після свистка Брісуела попрямував до судді Ясмін Алькарас і висловлюючи невдоволення вдарив її по сідницях.

Алькарас ніяк не відреагувала на інцидент, але він потрапив у кадр трансляції.

Darío Brizuela, jugador del Barça de baloncesto, tocándole el culo a una árbitro. Lo que nos faltaba por ver de este club corrupto y mafioso.



¿Será denunciado por agresión sexual como Rubiales?



0 días sin delitos. #Valors #MesQueUnClub



pic.twitter.com/S47iVSMJFG — Raymond Reddington 🤍 (@ReymondRD_) October 13, 2024

Згодом деякі вболівальники почали висловлювати обурення, вимагаючи застосувати до гравця Барселони дисциплінарні санкції.