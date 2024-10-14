Гравець Барселони потрапив у скандал, вдаривши арбітриню по сідницях під час матчу
Захисник Барселони Даріо Брісуела залишився незадоволеним рішенням арбітрині зафіксувати фол з його боку під час матчу чемпіонату Іспанії проти Тенеріфе (95:91).
Як інформує Slobodenpecat, відразу після свистка Брісуела попрямував до судді Ясмін Алькарас і висловлюючи невдоволення вдарив її по сідницях.
Алькарас ніяк не відреагувала на інцидент, але він потрапив у кадр трансляції.
Згодом деякі вболівальники почали висловлювати обурення, вимагаючи застосувати до гравця Барселони дисциплінарні санкції.